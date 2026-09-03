Жена Павла Деревянко пожаловалась на мошенников, требующих с нее денег

По ее словам, она столкнулась с вымогательством — аферисты предлагали заплатить им, чтобы прекратить попытки взломать ее аккаунт. Условия следующие: ₽350 тысяч за полгода или ₽600 тысяч — за год такого бакна. Фуць отметила, что при отказе мошенники обещали продолжать атаковать ее соцсети и мешать работе.

«Как в 90‑е. […]. Подписка на мошенников», — отметила она.

Не только личный аккаунт Зои, но и бизнес-аккаунт пары подвергся атакам. Об этом высказался и сам Деревянко. Он отметил, что с его супругой никто так и не вышел на связь, поэтому, считает он, атаки на ее рабочий аккаунт носят заказной характер. Артист предположил, что взлом могли организовать завистники или конкуренты.

Павел также рассказал, что аккаунт Зои был полностью уничтожен, и его пока не удается восстановить. Аккаунт их общего бренда был уничтожен наполовину, но его, к счастью, удалось восстановить.

Ранее актриса Мария Аронова пожаловалась на мошенников, которые скопировали ее страницу в соцсетях.