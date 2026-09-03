В начале осени на прилавках появляется свежий инжир — мягкий, сладкий, ароматный. Но есть его килограммами точно не стоит, так как он может вызвать вздутие, газообразование, дискомфорт или послабление стула. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам диетолога, инжир — полезный фрукт, в нем есть пищевые волокна, витамины и минералы. Одна из его особенностей — большое количество клетчатки. Именно поэтому человеку с нормальным пищеварением фрукт помогает работе ЖКТ, но если кишечник чувствительный, большое количество инжира вызывает вздутие, газообразование, дискомфорт или послабление стула.

«Если человек знает за собой склонность к вздутию, диарее или выраженной реакции на продукты с большим количеством клетчатки, с инжиром нужно быть аккуратнее. Лучше начать с небольшой порции и посмотреть на реакцию организма», — объяснила диетолог.

Отдельная история — люди с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена. Инжир содержит натуральные сахара, поэтому его количество в рационе важно учитывать. Особенно это касается сушеного инжира. После удаления воды сахара и углеводы становятся более концентрированными.

«При диабете я бы не советовала самостоятельно вводить инжир в рацион в больших количествах. Здесь важна не только сама сладость фрукта, но и общая углеводная нагрузка рациона. Если человек принимает сахароснижающие препараты, ориентироваться нужно прежде всего на рекомендации лечащего врача», — отметила Редина.

Еще один момент, о котором многие забывают, — аллергия. Людям, у которых уже были реакции на фрукты или другие продукты, стоит вводить его в рацион с осторожностью.

«Если после инжира появляются зуд, отек губ или языка, крапивница, першение в горле или другие необычные симптомы, продукт нужно исключить и обратиться за медицинской помощью», — предупредила диетолог.

Внимательнее стоит быть и тем, кто принимает антикоагулянты. В инжире содержится витамин К, который участвует в процессах свертывания крови. Поэтому людям, принимающим препараты для разжижения крови, не стоит самостоятельно резко увеличивать количество инжира в рационе.

«Если человек принимает антикоагулянты, любые заметные изменения в рационе лучше обсуждать с врачом», — пояснила Редина.

При этом здоровому человеку отказываться от инжира совершенно не нужно. Главное — помнить о размере порции и не воспринимать его как продукт, который чем больше съешь, тем больше пользы получишь.

«Несколько плодов в составе разнообразного рациона — это одно, а большая тарелка инжира за один прием пищи — совсем другое. Особенно важно не забывать об этом с сушеным инжиром, поскольку он более концентрированный по сахарам», — подытожила диетолог.

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