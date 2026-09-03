В Московской области зафиксировали рост экономики

Подмосковная экономика продолжает рост, заводы наращивают производство и создают новые рабочие места, несмотря на внешнее давление и санкции. Так, в поселке Михнево Ступинского округа запустили новый комплекс по производству майонезов и других соусов, в Орехово-Зуевском – завод «Стелкон» завершает строительство цеха по выпуску новейших роботизированных 3D-шаттлов для автоматизации складов. Оба предприятия получили господдержку, предусмотренную народной программой «Единой России».

Регион предоставляет производителям различные меры поддержки, в том числе льготные займы и кредиты, промышленную ипотеку, субсидии на приобретение нового оборудования и другие. Кроме того, для содействия импортозамещению в 20 ключевых отраслях установлен приоритет государственных закупок отечественных товаров.

Новый производственный комплекс компании «ПК Печагин» в Ступино специализируется на выпуске майонезов, кетчупов и соусов для федеральных торговых сетей, ресторанов и кафе. Его проектная мощность достигает 10 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Там запустили пять производственных линий, где трудятся 62 человека. Компания планирует расширить штат до 250 сотрудников.

По словам гендиректора Ростислава Щербакова, программа «Земля за рубль» позволила предприятию серьезно сэкономить на старте.

В Орехово-Зуевском округе на заводе «Стелкон» завершается строительство нового цеха площадью почти 3 тыс. кв. м. Предприятие работает на рынке складской логистики более 20 лет, участвует в программах импортозамещения европейской продукции. Цех также появится на участке, полученном по программе «Земля за рубль». Заводу также предоставлен льготный займ от Фонда развития промышленности Московской области и субсидии из регионального бюджета.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган подчеркнул, что системная поддержка по народной программе позволяет региону занимать второе место в России по объемам промышленного производства.

«В Московской области за пять лет объем промпроизводства почти удвоился, создано более 400 тыс. рабочих мест. Помимо индустриального сектора, развивается научно-технический потенциал: регион лидирует по числу технопаркови наукоградов. Подмосковные предприятия выпускают широчайший спектр продукции — от лекарств до робототехники», — сказал депутат.

По итогам пяти лет по программе в области было реализовано свыше 230 проектов в сфере импортозамещения. На сопровождении региональных властей находятся порядка 1,8 тыс. инвестпроектов, в ближайшие годы появятся еще более 420 тыс. рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.