Модернизация, рабочие места и гуманитарная миссия: Красноцветов и Пахомов посетили предприятие «Пластик Он Лайн»

В четверг, 3 сентября, глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом посетили новую производственную площадку группы компаний «Пластик Он Лайн». Делегацию встречал генеральный директор предприятия Дмитрий Кульков.

Компания специализируется на выпуске изделий из пластика и производстве бытовой химии. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В ходе визита гости пообщались с сотрудниками производственных цехов. Рабочие рассказали о текущих процессах, модернизации оборудования и организации труда. Также они задавали вопросы, касающиеся благоустройства городской среды, и предлагали территории для развития.

Максим Красноцветов отметил важность поддержки бизнеса для экономики округа. По его словам, в муниципалитете действует комплекс мер, направленных на создание условий для открытия и развития предприятий. Власти намерены продолжать поддерживать предпринимателей.

Сергей Пахомов подчеркнул, что подобные производства являются основой экономической стабильности региона. Михаил Ждан назвал «Пластик Он Лайн» примером успешного бизнеса, участвующего в импортозамещении и оказывающего помощь участникам специальной военной операции. В этом году компания направила в зону СВО более 5 тысяч тонн гуманитарного груза.