«Остается только смириться»: как понять, что кошка считает себя лидером в вашей квартире

Многие владельцы кошек не раз замечали: питомец занимает центр кровати, раскидывается на диване, требует кормления в самое неподходящее время, а на любые попытки привлечь внимание отвечает высокомерным безразличием. Создается впечатление, что пушистый любимец уверен в своем главенстве, а человек для него — всего лишь прислуга. И это не домыслы: специалисты подтверждают, что подобное поведение имеет эволюционные корни. Почему кошка воспринимает хозяина как гостя на собственной территории, REGIONS объяснила ветеринарный врач из Подмосковья Лариса Супникова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Многие хозяева обижаются, что кошка не откликается на имя или уходит, когда к ней обращаешься. Но это не глухота и не равнодушие. Она просто не считает нужным реагировать, потому что в ее понимании она — центр вселенной, а человек — лишь источник еды и тепла. И это заложено эволюцией», — говорит Лариса Супникова.

Почему кошки мнят себя главными: взгляд науки

Сотрудники Токийского университета установили: кошки отлично узнают голос владельца и осознают, что к ним обращаются, однако намеренно игнорируют обращения. В ходе опытов подопытные животные демонстрировали оживление при звуках знакомого голоса, но могли полностью проигнорировать его. Исследователи связывают это с тем, что в отличие от собак, которых веками дрессировали, кошек никогда не учили подчиняться. Их приручение не ставило целью воспитание послушания, поэтому они не приобрели склонности к повиновению и чувствуют себя полноправными хозяевами жилища.

Как кошка определяет иерархию в доме

Эти животные — прирожденные территориалисты. Свою квартиру они воспринимают как личное владение, а всех остальных обитателей — как членов стаи. Внутри этой группы выстраивается жесткая иерархия: лидер, подчиненные и аутсайдеры. Питомец будет постоянно демонстрировать свой статус. Как понять, какое место в этой системе отведено хозяину? Самый верный способ — проверить, кто кого переглядывает. В животном мире долгий прямой взгляд — это вызов и демонстрация превосходства. Если кошка смотрит на вас в упор, а вы отворачиваетесь первым — она считает себя главной. Ветеринары предупреждают: если питомец не признает в вас лидера, его настойчивый взгляд может перерасти в агрессивную атаку.

«Проверка взглядом — это древний инстинкт. В дикой природе кто выдержал взгляд дольше, тот и сильнее. Ваша кошка делает так же, просто проверяя, кто в доме хозяин. Если она смотрит и не отводит глаза, она говорит: „Я здесь главная“», — поясняет Лариса Супникова.

Откуда у кошек страсть к охране территории

Склонность защищать территорию — наследие диких предков. В естественной среде обитания кошкам постоянно приходится конкурировать за пищу и укрытия, поэтому они вынуждены метить и оборонять свои угодья. У домашних питомцев еда всегда доступна, однако инстинкт охраны владений сохраняется в полной мере. Он проявляется по-разному:

запаховые метки — таким способом животное дает понять сородичам, что территория занята;

агрессия по отношению к другим животным — шипение, нападки, преследование новых кошек, которые воспринимаются как конкуренты;

показное равнодушие — когда питомец спокойно наблюдает за происходящим, он фактически осуществляет контроль над своей территорией.

«Если ваша кошка встречает гостей, сидя на видном месте и никуда не уходя, — она не радуется. Она демонстрирует: „Это мой дом, и я вас вижу“. Если же она выходит, обнюхивает и уходит — она просто проверяет, не нарушил ли кто границы. Не путайте любопытство с гостеприимством», — подчеркивает Лариса Супникова.

Как выстроить правильные отношения

Осознав, что кошка считает себя главной, не стоит обижаться или пытаться перевоспитывать ее с помощью силы. Это только разрушит доверие. Ветеринары рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

предоставьте питомцу личное пространство: лежанку, когтеточку, миски в укромном месте, где его не потревожат. Вся квартира — его крепость, но у него должно быть свое безопасное убежище;

не пытайтесь грубо нарушать иерархию — если кошка не признает вашего лидерства, принуждение только вызовет ответную агрессию. Лучше укрепляйте привязанность через кормление, игры и ласку;

будьте последовательны в своих решениях: если разрешаете спать на кровати — не прогоняйте, если запрещаете — делайте это сразу и мягко. Противоречивые действия вызывают стресс и усиливают желание питомца контролировать все вокруг.

«С кошкой нужно договариваться, а не воевать. Дайте ей понять, что вы — не конкурент, а союзник. Кормите по расписанию, играйте, но не навязывайтесь. И тогда она перестанет воспринимать вас как угрозу. Она все равно будет считать себя главной — но это ее природа, с этим остается только смириться», — завершает Лариса Супникова.

Ранее сообщалось, что в российском регионе запустили «кототиндер» для подбора хозяев животным по психотипу.