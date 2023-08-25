ЧВК «Вагнер»: обзор последних новостей

20 августа против ЧВК «Вагнер» в Мали был совершен теракт, сообщает newizv.ru . На колонну, которая передвигалась, был нанесен удар. Известно, что пострадало много военных из ЧВК «Вагнер». Издание «Новые известия» рассказывает, что происходит с частной военной организацией после гибели бизнесмена Евгения Пригожина.

Уже через сутки после крушения самолета, на борту которого находились основатели ЧВК «Вагнер», стало известно о прекращении набора бойцов для работы в Африке.

Источники сообщают, что в настоящее время сложно сказать, кто может стать главой группировки. Бойцы отмечают, что Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин были лидерами. В самой организации существует иерархическая структура.

Обратиться к представителям ЧВК «Вагнер» в телефонном режиме у корреспондента издания не вышло. На данный момент никто не отвечает.