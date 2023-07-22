CNN: Тактическое ядерное оружие РФ уже размещено на территории Беларуси

У издания CNN есть собственные источники в американской разведке, которые рассказали, что Россия уже перевезла ядерное оружие в Беларусь.

«Нет причин сомневаться» в заявлениях президента РФ Владимира Путина, и нет причин сомневаться в том, «что они добились определенного успеха» в передаче оружия», - пишет CNN

В Министерстве обороны США после проведенной разведывающей операции убедились в том, что российское ядерное вооружение уже перевезено на территорию Беларуси. Официальные лица США об этом не сообщают общественности, но для некоторых журналистов была проведена конференция. Корреспондентам дали понять, что оружие уже в соседней с РФ республике.

CNN не называет источников информации. Ранее в Министерстве обороны США отмечали, что проследить передвижение тактического ядерного оружия невозможно даже при помощи спутниковых снимков.

Федерация американских ученых провели собственное расследование, по итогам которых сделали такие заявления: У России есть 4 477 ядерных боеголовок (резервных и развернутых) и 1 900 единиц ядерного оружия.

Ранее президент России заявил, что Россия не намерена первой использовать ядерное оружие. У страны нет замыслом ликвидировать какие-либо государства. Но в случае нападения, Россия всегда ответит противнику таким же мощным ударом.