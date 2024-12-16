Красноармейск — город, расположенный в Народной Донецкой Республике, который украинское правительство переименовало в Покровск. Телеканал CNN считает, что населенный пункт имеет особое стратегическое значение для обеих сторон. Согласно их данным, Армия России находится от Красноармейска в трех км.

Телеканал сообщил, что ВСУ обеспокоены возможной потерей города. Согласно данным CNN, приближение военнослужащих России к населенному пункту стало поводом для ротации кадров. В частности, украинский генерал Александр Тарнавский будет руководить оперативно-тактической группой на данном направлении, заменив своего коллегу Александра Луценко.

Один из чиновников сообщил CNN, что действия Луценко раскритиковали на Украине из-за того, что Армия России уверенно продвигается к Красноармейску, освобождая близрасположенные села и деревни.

«Падение Покровска (прим. — Красноармейска) под натиском российских войск стало бы крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усугубило бы ее попытки выйти из-под удара, в то время как российские войска оказывают сильное давление на восточные рубежи», — сообщил телеканал CNN.

Телеканал сообщил, что Украина особенно обеспокоена возможным падением города из-за того, что в 2025 году полномочия новоизбранного президента США Дональда Трампа вступят в юридическую силу. На фоне потерь городов добиться финансирования президенту страны будет непросто.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили боевиков из курских сел Плехово, Дарьино и Новоивановка.