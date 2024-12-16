Хинштейн: ВС РФ выбили боевиков из курских сел Плехово, Дарьино и Новоивановка

Назначенный накануне временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале проинформировал об освобождении российскими войсками сразу трех населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

По словам Ханштейна, освобождены деревни Плехово, Дарьино и Новоивановка. Там сейчас ведется зачистка территории.

«Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях», — написал Хинштейн.

В то же время, как отметил врио губернатора Курской области, обстрелы ВСУ по мирным целям на приграничных территориях продолжаются практически ежедневно. Достается и Курску.

«Не проходит и дня без объявлений ракетной опасности. Сегодня ночью обломки беспилотника упали в Железнодорожном округе города Курска, повредив забор в одном из домовладений», — добавил Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что жители освобожденных курских сел месяцами жили в тяжелейших условиях и должны быть эвакуированы в более безопасные места.