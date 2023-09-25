COVID-19: Эксперт спрогнозировал, как пройдет эпидемия заболевания в новом сезоне

Медик одной из ростовских поликлиник рассказал корреспонденту издания « RostovGazeta », насколько высокая вероятность того, что в Россию придет какой-либо мутированный штамм коронавируса.

Медик отметил, что большинство его коллег уверены, что худшие времена остались позади. Да, люди болеют коронавирусом, но ожидать массового распространения инфекции, как и большого роста летальных исходов, не стоит.

Эксперт уверен, что большая часть россиян уже переболела. Также много людей сделали прививку. Все это позволяет организму «узнать» вирус, даже если он будет мутирован.

«Все уже поняли, что полностью избежать заболевания нельзя. Но снизить вероятность заражения в случае соблюдения эпидемиологических мер можно кратно», — считает доктор.

Эксперт напомнил важность соблюдения профилактических мер: тщательно мыть руки, дезинфицировать поверхности, пользоваться маской во время простуды, ограничивать контакт с заболевшими.