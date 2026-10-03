ABC News раскрыло новые подробности нападения на пилота Flydubai

Вторым пилотом рейса Flydubai, который 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после нападения на командира экипажа, мог быть 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Об этом пишет ТАСС .

По данным телеканала, еще в 2024 году, когда аль-Хаммами проходил подготовку в Oman Air, у него обнаружили материалы экстремистского характера. После этого ему на некоторое время запретили выполнять полеты, однако он продолжил работать в авиакомпании на административной должности. Теперь следователи выясняют, каким образом после этого мужчина смог перейти в Flydubai и попасть в экипаж рейса в Израиль.

Источники ABC News утверждают, что во время допроса мужчина заявил о намерении разбить самолет в Израиле. При этом окончательные выводы о мотивах произошедшего пока не сделаны. Власти ОАЭ расследуют обстоятельства инцидента, в том числе проверяют возможную предварительную подготовку и связь произошедшего с террористической деятельностью.

Сам инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна. После этого самолет подал сигнал бедствия и был перенаправлен в аэропорт Табука в Саудовской Аравии. Саудовские власти подтвердили, что оба пилота получили травмы.

После посадки пострадавших пилотов доставили для оказания медицинской помощи. Позднее они были направлены в Абу-Даби в сопровождении представителей эмиратских силовиков. Остальные члены экипажа ранее благополучно вернулись в Дубай.

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