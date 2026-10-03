Синоптики предупредили о заморозках в Московском регионе на выходных

В ночь на воскресенье, 4 октября, в Московском регионе местами ожидаются заморозки. В Подмосковье температура может опуститься до минус 4 градусов, тогда как днем воздух прогреется до плюс 15. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве ночью столбики термометров покажут около плюс 3-5 градусов, однако в отдельных районах возможны заморозки до минус 1 градуса. По области температура будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов, а местами опустится до минус 4.

При этом дождя ночью синоптики не ждут. Погода будет с переменной облачностью, существенных осадков не прогнозируется.

Днем ситуация изменится: в столице ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура поднимется до плюс 12-14 градусов. В Московской области воздух прогреется до плюс 10-15 градусов.

В Гидрометцентре объяснили, что спокойную погоду последних дней обеспечивал антициклон, однако теперь он постепенно теряет влияние на регион. Уже в субботу ночью облачность от циклона, который находится восточнее столичного региона, может частично прийти в Москву и область.

Существенных дождей это не принесет, но дополнительная облачность способна снизить вероятность ночного похолодания. При этом в воскресенье заморозки снова возможны — в основном локально, то есть температура будет сильно различаться в разных районах.

Одновременно днем станет заметно теплее. По прогнозу синоптиков, это связано с приближением западного циклона и изменением направления ветра. Он сменится на западный, а вместе с ним в регион начнет поступать более теплый воздух.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали облачность и до +12 градусов в Подмосковье 3 октября.