Дачница запрыгнула на стол, а лис ходил вокруг: рыжий хищник терроризирует деревню Журавлево

В деревне Журавлево Кемеровского округа объявился рыжий хищник, который совершенно не боится людей и даже не пытается прятаться. Кадры с места событий очевидцы прислали в редакцию издания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Я сидела в шатре возле дома. Неожиданно со спины что-то зашуршало, увидела лису. Он буквально шел на таран, не испугали ни крик, ни брошенные поленья», — рассказывает дачница Алена.

На опубликованных снимках запечатлено, как девушка в испуге забралась на стол, а лис тем временем продолжал кружить вокруг.

«Только когда кинула в кусты кусочек хлеба, он отвлекся, и я убежала в дом», — вспоминает жительница Кузбасса.

Жители деревни рассказывают, что зверь разбросал игрушки из песочницы и утащил в кустарники волейбольный мяч. Многие дачники, опасаясь за безопасность детей, перестали привозить их на участки. Местные пенсионеры, по имеющейся информации, теперь передвигаются по деревне исключительно группами и запасаются свистками болельщиков, чтобы отпугивать незваного гостя.

По словам читательницы Сибдепо, жители обращались в МЧС, однако там реагируют на такие сигналы лишь в том случае, если животное уже кого-то укусило. Несмотря на внешнюю безобидность и небольшие размеры, лисы являются переносчиками бешенства — смертельно опасного для человека вируса. Этот факт беспокоит дачников.

В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса корреспонденту Сибдепо разъяснили, как правильно вести себя при встрече с лисой. Во-первых, не следует приближаться к хищнику и тем более пытаться вступить с ним в контакт, как бы ни хотелось его погладить. Во-вторых, ни в коем случае нельзя подкармливать зверя — он запомнит место и обязательно вернется снова. В-третьих, не рекомендуется смотреть хищнику в глаза: это может быть расценено им как агрессия и спровоцировать нападение. Также не стоит активно размахивать руками и пытаться запугать животное — это, напротив, может спровоцировать его на ответную атаку. Оптимальная тактика, как пояснили в ведомстве, — спокойно и без резких движений отойти на безопасное расстояние. А отпугнуть зверя поможет резкий шум или специальный ультразвуковой отпугиватель для собак.

В министерстве также подчеркнули, что здоровая дикая лисица инстинктивно избегает встреч с человеком. Если же животное, напротив, без страха приближается и идет на контакт, это серьезный повод для беспокойства. Среди других признаков возможного бешенства специалисты называют беспричинную агрессию, дезориентацию в пространстве, попытки грызть несъедобные предметы и общий болезненный вид.

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