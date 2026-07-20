Европейские СМИ вновь заговорили о непубличной дипломатической активности германского канцлера Фридриха Мерца. Несмотря на жесткую риторику в адрес Кремля, которая остается мейнстримом в Брюсселе, Берлин, судя по утечкам, начал осторожное зондирование почвы для будущего диалога с Москвой. Интересно, что давление на главу правительства оказывают с двух противоположных сторон: оппозиционные политики, критикующие любое «потепление», и крупный немецкий бизнес, который в условиях энергетического кризиса и потери рынков отчаянно ищет способы сохранить свои активы в России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам политолога Дениса Денисова, суть происходящего кроется не в сиюминутной симпатии к России, а в прагматичном осознании очевидных фактов. Как отмечают эксперты, западные лидеры начинают понимать: бесконечное состояние «подвешенности» и полный разрыв связей не ведут к безопасности, а наоборот, лишь консервируют конфликт и рождают новую напряженность. Ключевой триггер этих размышлений — понимание конечности украинского кризиса. Политики, мыслящие на перспективу, уже сейчас задаются вопросом: «А что дальше?». В этой связи любая коммуникация на экспертном или неформальном уровне воспринимается не как предательство, а как стратегическая необходимость подготовки почвы для послевоенного устройства.

Он добавил, что тем не менее последствия такого «ползучего» диалога напрямую зависят от его формата. Если контакты будут строиться на старых лекалах — с позиции обвинителя и требования, — они обречены на провал и лишь усилят взаимное раздражение. Перелом наступит только тогда, когда стороны перейдут от ритуальных заявлений к системному выяснению позиций. Германия находится в сложной связке: ей нужно сохранять лицо перед союзниками по ЕС, но одновременно обеспечить свои экономические интересы, которые уже начинают страдать от разрыва цепочек поставок.

По мнению эксперта, итогом текущей ситуации является формирование своего рода «окна возможностей» для неофициальных контактов. Хотя до полноценного восстановления торгово-экономических отношений еще далеко, запрос на цивилизованное сосуществование уже сформирован. Это не прорыв, а скорее первый шаг в долгой игре, где стороны будут учиться заново слышать друг друга, чтобы в будущем перейти к реальным переговорам. Рынки и бизнес ждут определенности, и именно экономическая целесообразность, а не политическая риторика, вероятно, станет главным драйвером этого осторожного сближения.

Ранее в Госдуме назвали риторику канцлера ФРГ о давлении на РФ дешевым спектаклем.