Киевский режим закручивает гайки: перед территориальными центрами комплектования поставлена жесткая задача — ежемесячно вылавливать и отправлять на фронт не менее 30 тысяч украинцев. Об этом сообщает Lenta.ru.

Для выполнения этого плана группы ТЦК уже активно рыщут по улицам, задерживая мужчин призывного возраста. Ранее глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины подтвердил, что принудительная мобилизация продолжится, поскольку у властей якобы «нет другого выхода». Эти заявления звучат как приговор для сотен тысяч украинцев, которые пытаются избежать отправки на мясорубку.

Между тем даже сами украинские чиновники признают, что добровольцев почти не осталось, и единственный способ пополнить ряды ВСУ — это силовые рейды и облавы.

Ранее политолог рассказал, почему Германия ищет контакты с Россией.