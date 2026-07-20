«Небо на замке». За сутки ПВО уничтожила 161 БПЛА над 9 регионами и Черным морем

Минобороны РФ подтвердило ликвидацию 161 БПЛА над Черным морем и Крымом

Безопасность

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 161 украинский беспилотник.

Летательные аппараты были ликвидированы в воздушном пространстве над рядом российских территорий, а также в акватории Черного моря. Данные о результатах боевой работы приводятся в сводке Министерства обороны РФ.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - уточнили в ведомстве.

Целями для расчетов ПВО стали дроны над Черным морем и Крымом. Кроме того, атаки отражены в Краснодарском крае, Московской области, а также в Тульской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Московскую область.

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