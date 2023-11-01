Dagens Nyheter: США и Швеция завершили переговоры о военном сотрудничестве

Газета Dagens Nyheter сообщает, что США и Швеция пришли к общему пониманию относительно того, как странам сотрудничать в военной сфере.

Между представителями США и Швеции прошло несколько встречи, на которых обсуждался вопрос доступа американских военных к базам, расположенным на территории Швеции. Последние переговоры позволили завершить обсуждения.

«Соглашение завершено», - рассказал глава шведской делегации на переговорах Самюэл Рудвалл

В конце 2024 года в силу вступят новые законопроекты, которые облегчат пребывание американских военных на территории Швеции. США будут иметь право хранить на территории Швеции снаряды и военную технику собственного производства.

В начале 2024 года пройдут официальные встречи, на которых обе стороны подпишут соглашения. Тогда объявят названия баз Швеции, к которым будет доступ у американских военных.

Находясь на территории Швеции, американские военные будут действовать согласно законам своей страны. В Швеции на обсуждение парламента выдвинут ряд вопросов.

«Соглашение означает серьезное изменение шведской оборонной политики, когда войскам из другой страны будет разрешено относительно свободно действовать в Швеции в течение длительного периода времени. Судя по всему, это соглашение поддержало широкое парламентское большинство. Представитель [крупнейшей оппозиционной] Социал-демократической партии Петер Хультквист уже выразил свою поддержку», - напоминает газета.

Отмечается, что на территории Норвегии запрещено хранить любое американское оружие с ядерной боеголовкой. Подобной поправки в соглашении с партнерами из Швеции нет. Правительство Швеции оставило за собой лишь право накладывать вето на размещение какое-либо вооружения, если посчитает это нужным.