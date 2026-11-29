«Запрос общества услышан». 53 региона РФ ввели полный запрет на продажу вейпов
Запрет на розничную продажу вейпов действует в 53 регионах России
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Региональные законы, устанавливающие полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них, приняты в 53 субъектах Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщила лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
«Это реальные решения, которые напрямую касаются здоровья наших детей. Мы видим запрос общества и будем добиваться, чтобы этот список продолжал расширяться», — приводит ее слова агентство.
В ближайшее время аналогичные нормативные акты планируется принять еще в ряде регионов. В числе субъектов, где ожидается принятие соответствующих законов, названы Свердловская область, Бурятия, Башкирия и Алтайский край.
Ранее эксперт Королев сообщил, что запрет испарителей вернет россиян к традиционному курению.