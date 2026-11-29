Операторы связи должны будут заблаговременно информировать владельцев смартфонов о необходимости внесения устройства в базу IMEI-номеров. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, российская база IMEI-номеров начнет функционировать с 1 марта 2027 года. Соответствующая мера предусмотрена законом о дополнительной защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

«На мой взгляд, должен быть реализован проактивный подход, чтобы, к примеру, оператор связи сообщал пользователю об этой необходимости — по аналогии с уведомлениями о подтверждении "охлажденного" номера после приезда из-за границы», — заявил Боярский.

Ранее сообщалось о том, что в МВД России объяснили, почему возникает ощущение, что смартфон подслушивает разговоры.