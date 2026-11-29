«Не одна болезнь, а сотни врагов». Онколог объяснил, почему невозможно полностью победить рак
Онколог Саад: вакцины могут снизить смертность от некоторых видов рака
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Полная победа над онкологическими заболеваниями в обозримом будущем едва ли станет реальностью, но применение современных вакцин может способствовать снижению смертности от отдельных форм рака. Об этом РИА Новости рассказал Антон Саад — онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика».
«Полная победа над раком маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — подчеркнул специалист.
Саад также пояснил, что под «победой» можно понимать превращение некоторых форм рака в хронические контролируемые состояния либо снижение смертности за счет вакцинации — в этом направлении есть определенный оптимизм. При этом полное искоренение всех онкологических заболеваний по аналогии с ликвидацией натуральной оспы в ближайшее время невозможно.
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