Полная победа над онкологическими заболеваниями в обозримом будущем едва ли станет реальностью, но применение современных вакцин может способствовать снижению смертности от отдельных форм рака. Об этом РИА Новости рассказал Антон Саад — онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика».

«Полная победа над раком маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — подчеркнул специалист.

Саад также пояснил, что под «победой» можно понимать превращение некоторых форм рака в хронические контролируемые состояния либо снижение смертности за счет вакцинации — в этом направлении есть определенный оптимизм. При этом полное искоренение всех онкологических заболеваний по аналогии с ликвидацией натуральной оспы в ближайшее время невозможно.

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