Размещение сбережений на банковском вкладе под проценты само по себе не является грехом, поскольку между библейским ростовщичеством и работой современных финансовых институтов существует принципиальное различие. Об этом говорится в материале с участием священника Виктора Никишова и психолога, публициста Александра Ткаченко . Об этом рассказывает журнал «Фома».

В Ветхом Завете и творениях святых отцов, в частности Иоанна Златоуста, осуждается «лихва» — нажива на чужой беде, когда у оказавшегося в отчаянном положении человека под высокий процент выманивают последнее. При открытии банковского депозита вкладчик не пользуется нуждой ближнего, а передает средства финансовой системе, направляющей их в экономику, кредитование бизнеса и ипотеку, получая взамен плату за пользование деньгами и защиту накоплений от инфляции. Отец Виктор подчеркнул, что духовная проблема возникает не из-за самого вклада для создания «подушки безопасности» из честно заработанных средств, а при одержимом стяжательстве и превращении богатства в предмет поклонения.

Евангельские примеры и христианский взгляд на финансы

В материале также рассматриваются ключевые евангельские сюжеты, связанные с отношением к материальным ресурсам:

изгнание торгующих из храма (Мф. 21:12–13): по пояснению Александра Ткаченко, осуждение вызвала не сама торговля, а превращение дома молитвы в рынок с обманом паломников через завышенные комиссии;

лепта бедной вдовы (Мк. 12:41–44): две мелкие монеты женщины были оценены выше крупных пожертвований богатых людей, так как важна не сумма, а жертвенность и то, сколько человек оставляет себе;

притча о прощении должника (Мф. 18:23–35): история о слуге, которому простили десять тысяч талантов, но который отказался простить товарищу сто динариев, напоминает о том, что ресурсы даны людям во временное управление и требуют милосердного отношения к ближним.

В завершение приводится сравнение преподобного Амвросия Оптинского, называвшего деньги «костылями» — полезной опорой, которой можно пользоваться для обеспечения семьи и дел милосердия при условии, что человек не становится рабом богатства и сохраняет контроль над своей совестью.