Пропала накануне, а на следующий день ее нашли мертвой: трагедия в Карелии
Пропавшую 14-летнюю девочку нашли мертвой в Карелии, подозреваемый задержан
В Карелии обнаружили тело 14-летней девочки, которая пропала накануне. Несовершеннолетнюю нашли 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По подозрению в убийстве задержали подростка
По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний знакомый погибшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
По информации СК, местонахождение девочки оставалось неизвестным с 27 ноября. Ее тело обнаружили на следующий день в лесополосе.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели
Сейчас сотрудники Сортавальского межрайонного следственного отдела проводят первоначальные следственные действия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины гибели подростка.
Расследование уголовного дела продолжается. Информация о возможных мотивах преступления официально пока не сообщалась.