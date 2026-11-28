В Карелии обнаружили тело 14-летней девочки, которая пропала накануне. Несовершеннолетнюю нашли 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По подозрению в убийстве задержали подростка

По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний знакомый погибшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По информации СК, местонахождение девочки оставалось неизвестным с 27 ноября. Ее тело обнаружили на следующий день в лесополосе.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели

Сейчас сотрудники Сортавальского межрайонного следственного отдела проводят первоначальные следственные действия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины гибели подростка.

Расследование уголовного дела продолжается. Информация о возможных мотивах преступления официально пока не сообщалась.