Следствие по уголовному делу о халатности, возбужденному после гибели пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде, устанавливает круг причастных должностных лиц. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.

«Круг лиц устанавливается в процессе расследования уголовного дела», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Напомним, до этого региональное управление СК РФ проинформировало, что в семье, проживавшей в антисанитарных условиях, воспитывались двенадцать детей, одиннадцать из которых были несовершеннолетними. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, ее семилетний брат был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным фактам возбуждены уголовные дела об убийстве и о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками служб профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее следствие раскрыло подробности голодания ребенка в Вологде.