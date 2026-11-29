«Круг лиц устанавливается». СК ищет виновных в гибели девочки в Вологде
СК устанавливает круг причастных к гибели девочки в Вологде
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Следствие по уголовному делу о халатности, возбужденному после гибели пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде, устанавливает круг причастных должностных лиц. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.
«Круг лиц устанавливается в процессе расследования уголовного дела», — приводит агентство слова представителя ведомства.
Напомним, до этого региональное управление СК РФ проинформировало, что в семье, проживавшей в антисанитарных условиях, воспитывались двенадцать детей, одиннадцать из которых были несовершеннолетними. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, ее семилетний брат был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным фактам возбуждены уголовные дела об убийстве и о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками служб профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее следствие раскрыло подробности голодания ребенка в Вологде.