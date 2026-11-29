Ко Дню матери, который в 2026 году приходится на 29 ноября, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору живых цветов. В ведомстве пояснили, что среди свежих растений следует выбирать те, которые имеют упругие лепестки, и отдавать предпочтение полураскрытому бутону, так как он простоит дольше.

«Эластичность лепестков – один из важных признаков свежести. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, иногда подсохшими», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести там назвали наличие так называемой «рубашки» – нижних, более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки и обрамляющих бутон.

«Степень раскрытия бутона – важный показатель того, сколько простоит букет. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни цветов будет значительно меньше», – добавили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили, что оборка из яркой фольги или другие украшения вокруг бутона могут свидетельствовать о попытке отвлечь внимание от свежести букета.

«Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить букет в вазу. Исключите резкие перепады температур», – также рассказали в службе.

Помимо этого, перед тем как поставить цветы в вазу, необходимо обработать стебли и удалить нижние листья. Щепотка сахара, по данным ведомства, поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил платить за материнство.