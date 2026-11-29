Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в интервью РИА Новости выступил с инициативой о введении в стране ежемесячной выплаты для неработающих матерей. В преддверии Дня матери, который в 2026 году выпадает на 29 ноября, политик заявил, что размер такой «маминой зарплаты» должен быть не ниже прожиточного минимума.

«Сегодня День матери, и я поздравляю всех мам с этим праздником. Мама — главный человек в жизни каждого. Мамины любовь, забота, поддержка, улыбка всегда в наших сердцах, в нашей памяти, даже если мамы нет рядом. Но и мамам нужны забота и помощь. Мы настаиваем на введении „маминой зарплаты“ — ежемесячной выплаты не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми», — заявил Миронов.

Помимо этого, лидер эсеров считает необходимым увеличить срок выплат по уходу за ребенком. Сейчас они производятся до достижения полутора лет, однако Миронов предлагает продлить их до трех лет — на весь период, на который женщина имеет право находиться в декретном отпуске согласно законодательству.

Парламентарий также обратил внимание на региональные практики разовых выплат ко Дню матери. Как правило, речь идет о небольших суммах для многодетных женщин, воспитывающих пятерых и более детей. Миронов полагает, что такой опыт заслуживает распространения, например, за счет введения выплат для всех многодетных матерей. По его мнению, даже скромные суммы будут свидетельствовать о внимании государства к женщинам.

Лидер партии убежден, что предложенные меры станут ощутимым подарком для матерей и позитивно скажутся на демографической ситуации. Миронов подчеркнул, что поддержка материнства — это инвестиции в будущее страны, и государство должно создавать условия, при которых женщины не будут опасаться становиться мамами.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил давать по 10 баллов за каждый год ухода за ребенком.