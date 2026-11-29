В сети распространяется множество текстов, стилизованных под православные молитвы — от рассылок в мессенджерах до списков наподобие «99 имен Бога». Протоиерей Андрей Ефанов пояснил, как отличить настоящую молитву от сомнительных интернет-текстов и на что следует опираться в духовной жизни. Об этом пишет Фома.

По словам священника, молитва представляет собой живой и искренний разговор с Богом как с Личностью, а не магическую формулу, где результат зависит от определенного набора слов или их повторения. Поскольку Господь знает нужды человека и действует ему во благо, обращаться к Нему допустимо и своими словами, сохраняя доверие Его воле. В то же время тексты из православного молитвослова, составленные святыми, выступают проверенным духовным ориентиром: они помогают правильно настроить сердце, расставить приоритеты и сопоставить личные просьбы с опытом Церкви. К анонимным же текстам из интернета отец Андрей рекомендовал относиться с осторожностью и игнорировать подобные рассылки, так как их авторы и духовная польза неизвестны.

Почему священник призвал отказаться от текста «99 имен Бога»

Отдельно протоиерей Андрей Ефанов остановился на популярном в сети тексте «99 имен Бога», назвав его чтение для православного христианина греховным по ряду причин:

подмена молитвы медитацией: простое перечисление свойств Божиих без личного обращения к Творцу ближе к медитативным практикам, чем к христианской молитве;

искажение вероучения: в подобных подборках встречается чуждое православию представление о Боге, вплоть до утверждений, будто Творец является причиной зла и страданий;

сомнительные источники: такие материалы активно распространяют оккультные и псевдоправославные ресурсы, способные сбить верующего с церковного пути.

В заключение отмечается, что в православном богослужебном и молитвенном наследии достаточно глубоких и выверенных текстов на любой жизненный случай, поэтому обращение к сомнительным сетевым подборкам лишь вносит духовную путаницу.