Православная Церковь призывает супругов сохранять семью и относиться к браку как к союзу на всю жизнь. Однако в некоторых обстоятельствах продолжение совместной жизни становится невозможным или опасным для одного из супругов и детей. В таких случаях церковные правила предусматривают возможность признать брак утратившим каноническую силу. Об этом рассказывает журнал «Фома» .

Что Евангелие говорит о разводе

Христианское представление о браке основано на словах Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. Согласно Писанию, муж и жена становятся одной плотью, а заключенный между ними союз не должен произвольно разрушаться человеком.

В Евангелии также говорится, что развод и вступление в новый брак могут рассматриваться как прелюбодеяние, если причиной расставания не стала супружеская измена (Мф. 19:5–9).

Таким образом, христианская традиция рассматривает семью как духовное и телесное единство, которое предполагает верность, взаимную ответственность и стремление супругов пройти жизненный путь вместе.

Как православная Церковь относится к разводу

Русская православная церковь не одобряет распад семьи и призывает супругов прикладывать усилия для сохранения отношений. Венчание воспринимается как особое церковное благословение брачного союза, поэтому его прекращение считается серьезным духовным испытанием.

При этом Церковь учитывает, что семейная жизнь может сопровождаться обстоятельствами, при которых совместное проживание становится невозможным. Например, если один из супругов подвергается насилию или продолжение брака угрожает здоровью детей.

В подобных ситуациях церковные власти могут признать брак утратившим каноническую силу. Это означает, что Церковь больше не рассматривает супругов как связанных прежними брачными обязательствами и при наличии оснований может разрешить вступление в новый церковный брак.

По каким причинам Церковь допускает расторжение брака

Основания для признания церковного брака утратившим каноническую силу перечислены в документе Русской православной церкви «О канонических аспектах церковного брака», принятом Архиерейским Собором в 2017 году.

К таким обстоятельствам относятся:

Отказ одного из супругов от православной веры.

Супружеская измена и другие тяжелые нарушения супружеской верности.

Вступление одного из супругов в новый зарегистрированный государством брак.

Неспособность к супружеской близости вследствие намеренного самокалечения.

Заболевание, при котором продолжение совместной жизни может нанести непоправимый вред супругу или детям.

Подтвержденные врачами хронический алкоголизм или наркомания, если человек отказывается от лечения и изменения образа жизни.

Безвестное отсутствие супруга не менее 3 лет, подтвержденное официальными документами. Для случаев исчезновения во время военных действий и чрезвычайных обстоятельств предусмотрены отдельные сроки.

Злонамеренное оставление семьи на срок не менее года.

Аборт, совершенный женой вопреки воле мужа, либо принуждение мужем жены к прерыванию беременности.

Документально подтвержденное посягательство на жизнь или здоровье супруга либо детей.

Тяжелое неизлечимое психическое заболевание, возникшее во время брака и делающее продолжение семейной жизни невозможным.

Наличие одного из перечисленных обстоятельств не означает автоматического прекращения церковного брака. Решение принимается после рассмотрения конкретной ситуации и представленных документов.

Как оформить расторжение церковного брака

В православии нет отдельного обряда развенчания. Если семья распалась и имеются предусмотренные церковными правилами основания, один из супругов может обратиться с прошением к епархиальному архиерею.

В обращении необходимо изложить обстоятельства семейного разрыва и, при необходимости, приложить подтверждающие документы. После рассмотрения прошения церковное руководство принимает решение о признании брака утратившим каноническую силу.

Если человек намерен вступить в новый церковный брак, он также может попросить соответствующего благословения.

Важно учитывать, что церковное решение не заменяет официального развода через органы ЗАГС или суд. Речь идет о прекращении церковных брачных обязательств, а не о юридическом расторжении брака.

Сколько раз разрешено венчаться

Русская православная церковь допускает возможность заключения не более трех браков. Однако повторное венчание не рассматривается как обычная процедура и требует соблюдения церковных правил.

Третий брак разрешается только при наличии серьезных оснований и особого благословения епархиального архиерея. При рассмотрении вопроса учитываются все браки человека после принятия Крещения — как венчанные, так и зарегистрированные в ЗАГСе без церковного обряда.

Таким образом, православная традиция сохраняет идеал единственного брака на всю жизнь, но предусматривает исключения для ситуаций, когда восстановить семью невозможно.