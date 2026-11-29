Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано 28 ноября 2026 года приблизительно в 15:02 на 205-м километре трассы «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск».

Согласно предварительным сведениям, причиной столкновения стало неверно выбранное скоростное ограничение. Водитель автомобиля Toyota Highlander 49 лет, следовавший в северном направлении, утратил контроль над транспортным средством. В результате машина оказалась на полосе встречного движения, где произошло столкновение с грузовым рефрижератором. За рулем грузовика находился мужчина 36 лет.

Вследствие аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля 55 лет скончались на месте происшествия. Водитель рефрижератора был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время по факту ДТП организована проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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