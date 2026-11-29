Гостиницы, готовые принимать постояльцев с кошками и собаками, с 1 декабря 2026 года смогут использовать специальный знак «Прием туристов с домашними животными». Об этом в интервью РИА Новости сообщила юрист, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Верховская.

С указанной даты вступает в силу ГОСТ, содержащий рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для размещения гостей с питомцами. Документ носит рекомендательный характер и регулирует особенности приема туристов с кошками и собаками в объектах туриндустрии.

«Объект, предусматривающий размещение с питомцами, должен содержать маркировку — знак „Прием туристов с домашними животными“», — сказала Верховская.

По словам юриста, стандарт устанавливает общие требования к мебели, уборке, информированию посетителей и номерному фонду. В номерах, где допускается размещение с животными, рекомендуется предусмотреть спальное место для питомца, дополнительную питьевую воду, пакеты для уборки и табличку на дверную ручку с уведомлением о нахождении животного без присмотра. По запросу будут выдаваться миски, пеленки или лотки.

Кроме того, ГОСТ содержит рекомендации для персонала. Сотрудникам не следует контактировать с животными без разрешения владельца, давать или отбирать еду и воду.

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