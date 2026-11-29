Правительство России выделило около 5,8 млрд рублей на социальную поддержку льготников при оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что средства распределены между 35 субъектами Федерации, которые заявили о необходимости дополнительного финансирования. За счет субвенций из федерального бюджета компенсация стоимости ЖКУ в размере до 50% будет предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, а также гражданам, пострадавшим вследствие радиационных или техногенных катастроф.

Меры реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

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