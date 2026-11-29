«Поддержка — в каждом регионе». Кабмин выделил на льготы по ЖКУ 5,8 млрд рублей
Мишустин выделил 5,8 млрд рублей на льготы по ЖКУ для ветеранов и инвалидов
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
Правительство России выделило около 5,8 млрд рублей на социальную поддержку льготников при оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабинета министров.
Уточняется, что средства распределены между 35 субъектами Федерации, которые заявили о необходимости дополнительного финансирования. За счет субвенций из федерального бюджета компенсация стоимости ЖКУ в размере до 50% будет предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, а также гражданам, пострадавшим вследствие радиационных или техногенных катастроф.
Меры реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».
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