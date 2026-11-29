Силы ПВО Минобороны уничтожили 17 беспилотников, следовавших в направлении Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин проинформировал в своем канале в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — приводит глава города слова экстренных служб.

В публикации мэра отсутствуют сведения о пострадавших, разрушениях, а также о конкретных районах, где упали обломки.

Собянин традиционно публикует сообщения о сбитых на подлете к Москве беспилотниках по мере поступления данных от ПВО. Такие записи часто появляются несколько раз за ночь; в них мэр указывает количество уничтоженных аппаратов и упоминает работу экстренных служб на местах падения обломков.

Атаки беспилотников на Москву в последние дни носят повторяющийся характер. Собянин сообщал, что в ночь на 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников, 63 из них уничтожили на подлете к городу. В ночь на 28 ноября, по его данным, летели 462 беспилотника, а 123 из них сбили на подлете к Москве.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 28 ноября силы ПВО уничтожили 123 беспилотника на подлете к Москве.