Приобретение одежды, игрушек или оплата секций не освобождает родителя от обязанности платить алименты, взысканные по суду. Об этом в интервью ТАСС сообщила адвокат, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Юлия Мухина.

По словам эксперта, если выплаты назначены судебным решением, родитель не может по своему усмотрению заменить денежные перечисления покупкой необходимых ребенку вещей.

«Если алименты взыскиваются на основании судебного решения, родитель не вправе самостоятельно решить, что вместо денежного платежа он купит ребенку необходимые вещи», — приводит агентство слова Мухиной.

Юрист пояснила, что Семейный кодекс РФ не допускает зачета алиментов встречными требованиями. Поэтому дополнительные траты на ребенка, будь то гаджеты или оплата отдыха, обычно не уменьшают размер установленных выплат. Иной порядок может быть закреплен нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов. В таком документе стороны вправе предусмотреть передачу имущества, единовременную выплату или сочетание нескольких способов исполнения обязательств.

Ранее сообщалось о том, что алименты должны быть не ниже детского прожиточного минимума.