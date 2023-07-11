Daily Mail: Президент США пользовался шпаргалкой, теперь уже на встрече с Карлом III

Корреспонденты издания « Daily Mail » присутствовали на встрече президента США Джо Байдена с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Сделанные на встрече фото позволили рассмотреть, что у американского лидера были карточки-шпаргалки и список ключевых слов.

В издании отмечают, что на фото отчетливо видны надписи, сделанные на карточках: НАТО, Турция, искусственный интеллект, «F-16» и атлантическая декларация. Журналисты удивлены, как США может возглавлять президент, который не способен вести диалог без специальных напоминаний.

«То, что президент в разговоре полагался на такие простые подсказки, подчеркивает поразительную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя мировыми лидерами, и воспринимается как еще одно свидетельство того, что у Байдена, по-видимому, снижаются умственные способности», - пишет журналист Daily Mail

Есть у издания и видеодоказательство того, что американский президент во время чайной церемонии с премьер-министром Риши Сунаком постоянно смотрит в свои карточки.