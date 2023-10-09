«Дайте нормальные деньги»: В Ижевске на месте частного сектора строят многоэтажный дом

Жители Ижевска возмущены тем, что компания «Литум» выкупает земли в поселке, где расположены частные дома. На их месте строят новый многоэтажный. Людям либо предлагают небольшие компенсации, либо создают условия, чтобы они самостоятельно принимали решение покидать поселок, сообщает udm-info.ru .

В городе проходила встреча застройщика, который планирует возвести 18-этажное здание, с местными жителями частных домов. Люди высказались против решения компании «Литум». Мнение населения проигнорировали.

Один из местных жителей рассказал, что возле его дома уже выкупили пять участков. Ему также предлагали деньги за его дом, но сумма небольшая.

«Мне предлагали смешную сумму за мой участок. Я им сказал — дайте нормальные деньги, почему я должен за гроши продавать свою землю. За моим домом уже скупили участок, будут там строить котельную. Перед моим домом поставили забор. Мы оказались как бы на пятачке, со всех сторон зажали. Нас отсюда попросту выживают», — рассказывает Udm-info Лев Семенов.

Местная жительница рассказала, что выплачивать компенсацию горожанам начали в тот момент, когда за эти деньги можно было построить небольшой домик. Сейчас же такой суммы не хватит, чтобы обеспечить себя жильем.

«А сейчас это вообще копейки. Стройматериалы сильно подорожали. Сейчас надо миллионов 25 давать. А они дадут миллиона три или пять, так на них не построить дом, и даже новую квартиру не купить. За такой выкуп отсюда никто съезжать не согласится», — говорит пенсионерка.

Кроме финансовых проблем, жители испытывают и другие. Во время строительства поселок покрыло пылью. В городе грязно и некомфортно. Дороги разбивают, но альтернативного прохода для людей не сооружают.

«Боже мой! Невозможно дышать. Постоянно что-то привозят на эту стройку. И постоянно стучат, стучат, строительная техника работает с утра до позднего вечера. Летом, когда все окна открыты, очень сильно мешало. С утра до вечера этот стук», — рассказывает Надежда Анатольевна.

Местные жители уверены, что застройщик после строительства многоэтажного дома, решит расширять территорию застройки. Со временем проблема станет актуальной и для жителей близлежащих домов, которым пока еще не предлагают переезжать.