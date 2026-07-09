В Красногорске по наказам жителей строят новый корпус гимназии № 7 и обновляют колледж

В Красногорске на улице Вокзальной возводят новый корпус гимназии № 7 имени Яковлева. Четырехэтажное здание с лабораториями, мастерскими и спортзалами увеличит вместимость школы втрое — до почти 1500 учеников. Реконструкция, которую местные жители ждали шесть десятилетий, ведется в рамках Народной программы «Единой России».

Старое здание гимназии давно перестало отвечать потребностям детей. Житель Красногорска Сергей Синицин, чей ребенок учится в этой школе, признается: возможностей для развития катастрофически не хватало. Теперь все изменится. Новый корпус оснастят современным оборудованием, просторными кабинетами и залами для творчества и спорта.

Объект — часть Народной программы партии, сформированной по наказам жителей. В Московской области она выполнена уже на 98%: из почти 780 тысяч обработанных пожеланий большинство реализовано. В планах — довести показатель до 100% до конца года.

Ход строительства на Вокзальной проинспектировал депутат Совета депутатов Красногорска Артур Бадретдинов. Он напомнил, что это не единственное обновление в округе: параллельно строят школу в Пашинской пойме на 1500 мест, детский сад в ЖК «Аникеевский» и капитально ремонтируют Красногорский колледж — один из крупнейших в регионе.

Открыть обновленную гимназию планируют 1 сентября 2028 года. А «Единая Россия» уже собирает новые наказы на ближайшие пять лет. Жители могут оставить свои предложения в общественных приемных, по бесплатному телефону 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.