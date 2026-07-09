Только на свалку: названы машины, которые не имеет смысла чинить после аварии

В России составлен рейтинг марок и моделей автомобилей, которые после ДТП чаще других признаются конструктивно «погибшими». Под понятием «тотал» страховщики подразумевают повреждения, при которых стоимость восстановительного ремонта экономически нецелесообразна и превышает значительную часть рыночной цены транспортного средства.

Лидеры «тотального» антирейтинга

Согласно данным экспертов, среди марок автомобилей с наиболее высоким уровнем аварийности, приводящей к списанию, оказались представители немецкого и японского автопрома. В список брендов, где частота «тотальных» случаев в два раза превышает средние показатели, вошли:

Suzuki, Honda, Renault, Infiniti и Land Rover.

К середине 2026 года в этот перечень также были добавлены Porsche, Genesis, Mini, Nissan, Toyota, ВАЗ, Mazda, Lada, Skoda, Exeed, Geely и Chery.

Среди конкретных моделей, которые чаще остальных признаются не подлежащими восстановлению после серьезных аварий, эксперты выделяют:

Mercedes-Benz S-Class;

Renault Sandero и Logan;

Volkswagen Touareg.

Особенности статистики

Специалисты страховых компаний отмечают, что случаи полной гибели автомобиля происходят сравнительно редко — в среднем лишь один такой инцидент приходится на 200–250 всех страховых случаев (около 2–5% от общего объема убытков). Однако высокая концентрация подобных ДТП вокруг определенных марок объясняется как особенностями эксплуатации этих машин, так и высокой стоимостью их компонентов, что делает даже средние повреждения критическими для бюджета ремонта.