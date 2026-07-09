В День семьи в Красногорске поздравили многодетных супругов участника СВО

В России 8 июля отметили День семьи, любви и верности — праздник, получивший официальный статус в 2022 году. В Красногорске к этой дате присоединились депутаты, общественники и сотни горожан. Они поздравляли многодетные семьи, дарили цветы в парках и напоминали о главном: крепкая семья остается основой страны.

День семьи, любви и верности в этом году прошел под знаком особого внимания к тем, кто воспитывает детей и защищает Родину. Руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов с букетом ромашек навестил семью участника СВО Игоря Черний, в которой растут пятеро детей. Сам боец, ныне депутат Херсонской областной Думы, подчеркнул: семья — это фундамент всей страны, и этот праздник имеет для России принципиальное значение.

Поздравления звучали и в Городском парке Красногорска — обновленном месте, которое давно стало точкой притяжения для жителей. Здесь гуляют пары, пенсионеры, мамы с колясками. В праздничный день каждому из них дарили цветы и теплые слова. Заместитель руководителя фракции Артур Бадретдинов признался, что лично начал утро с поздравления супруги, а подарок для дочери, отдыхающей в лагере, ждет ее возвращения. По его словам, с каждым годом все больше людей воспринимают 8 июля как повод сказать близким о любви.

Стоит отметить, что за последние пять лет партия «Единая Россия» обеспечила принятие более 50 законов в поддержку семей. Среди ключевых решений — запуск нацпроекта «Семья», продление программы материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года. Финансирование мер поддержки, особенно для многодетных, выросло почти в четыре раза.