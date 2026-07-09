Хлеб или хлебцы: диетолог разъяснила, что полезнее для здоровья

Вокруг хлебобулочных изделий существует множество мифов, заставляющих людей полностью исключать их из рациона или переходить на «диетические» хлебцы. Однако диетолог Мария Стаховская поясняет, что оба продукта могут быть частью здорового питания, если уметь правильно их выбирать, пишет REGIONS.

В чем польза обычного хлеба

Вопреки распространенному мнению, традиционный хлеб — это важный источник энергии и сложных углеводов. Качественный продукт, состоящий из муки, воды, дрожжей, соли и масла, содержит около 210–300 ккал на 100 г.

Специалист выделяет два самых полезных вида:

Цельнозерновой хлеб: содержит все части зерна, включая оболочку и зародыш. Он богат клетчаткой, витаминами группы В, магнием и селеном, что способствует долгому чувству сытости и нормализации работы ЖКТ.

Ржаной хлеб: обладает низким гликемическим индексом, поэтому не вызывает резких скачков глюкозы. Это идеальный вариант для тех, кто следит за весом или страдает диабетом.

В то же время эксперт рекомендует ограничить потребление белого хлеба из муки высшего сорта: в процессе обработки зерно теряет почти все полезные вещества, а продукт быстро провоцирует чувство голода и набор лишнего веса.

Хлебцы: на что смотреть в составе

Хлебцы часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, однако их калорийность может даже превышать показатели хлеба (около 300 ккал на 100 г).

Наиболее полезны экструдированные хлебцы (пористые пластины), произведенные из цельного зерна методом высокого давления.

Следует избегать продукции, в составе которой присутствует очищенная мука, сахар, патока или консерванты — такие добавки нивелируют всю пользу продукта.

Рекомендации по употреблению

Диетолог напоминает, что важна умеренность. Дневная норма для здорового взрослого человека составляет до 100 г пшеничного или до 150 г ржаного хлеба. При повышенных физических нагрузках можно позволить себе до трех кусочков в день.

Главное правило здорового рациона — не перегружать пищеварительную систему избытком сложных углеводов. Не рекомендуется совмещать хлеб в один прием пищи с картофелем, макаронами или кашами. Таким образом, хлеб является важным элементом здорового питания, если отдавать предпочтение цельнозерновым сортам и соблюдать норму.