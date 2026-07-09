В Красногорске одновременно строят и ремонтируют шесть учреждений

В Красногорске полным ходом идет обновление социальной инфраструктуры — от школ и колледжа до поликлинических корпусов и здания морга. Каждый из этих объектов находится под особым вниманием: ход работ лично контролирует глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Образовательная сфера получает серьезный импульс к обновлению. В Красногорском колледже, готовность которого достигла 74%, строители заняты фасадом, внутренней отделкой и монтажом электрических сетей с вентиляцией. Гимназия № 2 с показателем 68% преображается снаружи и внутри: там устанавливают окна и двери, прокладывают коммуникации и уже начали благоустраивать прилегающую территорию. Дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы, готовое на 66,7%, тоже не отстает — внутри здания монтируют инженерные системы, в том числе теплые полы, и ведут чистовую отделку.

В сфере здравоохранения тоже заметен прогресс. В Нахабино возводят пристройку к поликлинике № 4 (готовность 20%) — строители уже подняли наружные стены. Параллельно идет подготовка к устройству фундамента для нового здания морга (25%), где сейчас выполняют гидроизоляцию.

Все работы ведутся строго по графикам, с соблюдением актуальных строительных норм. Особый акцент — на безопасности и комфорте.

Красногорцы получат не просто новые здания, а продуманные пространства, где будет удобно учиться, лечиться и жить.