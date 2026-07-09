Капитальный ремонт детсада в красногорском Мечниково выходит на финишную прямую

Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы в поселке Мечниково перешагнул отметку в 70% строительной готовности. Рабочие уже завершили демонтаж и черновую отделку, теперь приступили к финишным работам. В планах — открыть обновленный садик 1 сентября.

В детском саду поселка Мечниково полным ходом идет капитальное преображение. Старые полы, кровля и инженерные сети полностью демонтированы, помещения избавились от всей прежней отделки. На этом этапе рабочие выполнили стяжки, оштукатурили и зашпаклевали стены — черновая база готова.

Инженерные коммуникации подготовлены на 90%. Сейчас строители перешли к отделочным работам, параллельно монтируют индивидуальный тепловой пункт и устанавливают оборудование. Ежедневно на объекте занято около 35 человек и 2–3 единицы техники, в зависимости от текущих задач.

Особое внимание уделяют вывозу мусора и грунта — территория вокруг садика тоже приводится в порядок.

Завершить все работы и открыть двери для малышей планируют уже к 1 сентября. Обновленное здание встретит своих первых воспитанников не только свежим ремонтом, но и новым тепловым узлом, который обеспечит комфортную температуру в любое время года.