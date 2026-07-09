Красногорск и белорусские Кореличи отметили три десятилетия дружбы

Красногорск и белорусские Кореличи связывают более 30 лет побратимских отношений. В День независимости Беларуси делегация из Подмосковья вновь посетила город-партнер — с поздравлениями, творческими номерами и теплыми словами от главы Красногорска Дмитрия Волкова.

Сотни километров не мешают двум городам оставаться близкими по духу. Красногорск и Кореличи — побратимы с многолетней историей, и обмен делегациями стал доброй традицией. В этом году красногорцы вновь приехали к белорусским друзьям в их главный национальный праздник.

Делегация передала поздравительный адрес от Дмитрия Волкова, а на центральной площади Кореличей выступили творческие коллективы округа. Гвоздем программы стал ансамбль «Голоса родных», в котором поют жены и матери участников специальной военной операции. Их выступление вызвало особый отклик у зрителей — искренний и трогательный.

Побратимские связи между городами длятся уже более трех десятилетий и остаются примером настоящего добрососедства. Встречи, обмен опытом, совместные праздники — все это укрепляет мосты, которые не разрушило даже время.