Дали и Библия: что скрывает самая масштабная графическая серия сюрреалиста, которую покажут в Балашихе?

В администрации округа проинформировали, что уникальная выставка под названием «Сальвадор Дали. Священное послание» будет работать с 19 декабря по 1 марта. На выставке представят уникальную коллекцию — 105 графических работ знаменитого сюрреалиста XX века.

Художник создал эти иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам, а ныне произведения хранятся в частной итальянской коллекции. В российских музеях этих работ нет — экспозиция дает редкую возможность увидеть эксклюзивный корпус произведений.

«Ближайшее окружение Дали состояло в основном из атеистов, но самого его всегда волновала библейская тема. Выставка показывает, как он пришел к Богу, нашел его в самом себе и окружающем мире. Важное влияние на это оказал его друг Джузеппе Альбаретто, который заказал ему иллюстрации к Библии, надеясь, что погрузившись в эту тему, художник откроет для себя новые смыслы бытия», — рассказала Чернова.

Сальвадор Дали лично отобрал библейские сюжеты для своего масштабного графического проекта. В 1963–1964 годах мастер создал 105 работ, экспериментируя с разными техниками — от акварели и гуаши до туши, пастели и карандаша. Позже, в 1964–1967 годах, эти произведения были переведены в литографии, что сделало проект самой значительной графической серией в творческой биографии художника.

Уникальность грядущей выставки — в бесспорной подлинности каждого экспоната. Марина Чернова заверила, что каждая работа прошла строгую экспертизу. Для ценителей искусства это редкий шанс увидеть подлинники, и один из главных поводов выделить время для визита.

12+

