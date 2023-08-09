Дарить цветы немодно: Перечень оригинальных подарков на 1 сентября

Традиционные букеты на 1 сентября становятся менее актуальными. Родители стараются выбирать более оригинальные подарки. Издание «Восток-Медиа» предложил необычные варианты.

Самый оптимальный способ поздравить педагога – подарить сертификат. Сейчас многие магазины предлагают оформить подарочный сертификат, сообщает vostokmedia.com. Учитель выберет то, что ему понравится. Это может быть косметика, ювелирные украшения или духи.

Можно выбрать книгу. Обратить внимание лучше на профессиональную литературу или сборник рассказов. Приятным презентом станет аромасвеча, которая создаст уют дома. В продаже имеются различные аромалампы, которые можно использовать в школьном кабинете., не нарушая правил пожарной безопасности.

К выбору подарка можно отнестись креативно. Например, при помощи специальных программ для телефона или компьютера сделать слайд-шоу из памятных фотографий. Любая поделка, сделанная ребенком, также будет приятна его педагогу.

Что касается цветов, то их можно дарить, но коллективно. Родителям лучше заранее договориться и приобрести один букет от всего класса. При выборе любого подарка важно учитывать индивидуальные особенности педагога.