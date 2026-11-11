Уход за пожилыми родственниками зачтут в пенсионный стаж по новым правилам: что изменится с 2027 года

С 1 января 2027 года в России может измениться порядок учета времени, потраченного на уход за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью, при назначении страховой пенсии. Минтруд подготовил проект приказа, предусматривающий оформление начала ухода через Социальный фонд и ежегодное подтверждение его продолжения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение продлится до 27 ноября. Как пояснил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, новые правила затронут трудоспособных граждан, ухаживающих за людьми старше 80 лет, инвалидами I группы и детьми-инвалидами.

Для включения периода ухода в страховой стаж потребуется подать заявление в территориальное отделение Соцфонда. К нему необходимо приложить согласие человека, за которым осуществляется уход, с указанием даты его начала. Если речь идет о ребенке-инвалиде или недееспособном гражданине, документ оформляет законный представитель. «При наличии до или после ухода работы либо иной деятельности, включаемой в страховой стаж, полный год ухода даст один год стажа и 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента», — рассказал Говырин. Если заявления поступят в течение месяца после достижения подопечным 80-летнего возраста или установления инвалидности, период смогут учесть с даты соответствующего события. В остальных случаях отсчет начнется со дня подачи заявления, но не ранее даты, указанной в согласии.

Подтверждать продолжение ухода по предложенным правилам придется каждые 12 месяцев. Новое заявление необходимо направить до окончания годового периода, иначе его дальнейший учет потребует дополнительного оформления. Если помощь прекратится раньше, в стаж включат только фактическое время ухода. Для периодов, имевших место до 1 января 2027 года, проект предусматривает возможность обращения по прежним правилам до начала 2028 года. В Минтруде напомнили, что для назначения страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Время ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью относится к социально значимым периодам, которые могут учитываться наряду с официальной работой. При этом предложенный порядок пока не утвержден окончательно и может измениться по итогам общественного обсуждения.