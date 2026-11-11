Погоня за скидками может закончиться панической атакой: психолог объяснила опасность распродаж

Массовые распродажи способны вызывать не только радость от выгодных покупок, но и серьезное психологическое напряжение. Постоянное сравнение цен, поиск промокодов и попытки успеть воспользоваться ограниченными предложениями перегружают внимание и память. В отдельных случаях сильная тревога может сопровождаться острыми реакциями вплоть до панических атак. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук Юлия Слободчикова. По ее словам, особенно заметной проблема становится во время крупных акций 11 ноября и «Черной пятницы», когда покупатели одновременно сталкиваются с огромным количеством рекламных предложений.

«На тревоге сказывается чрезмерное количество предложений, потому что ресурсы наших познавательных процессов не безграничны», — пояснила специалист. Человек вынужден оценивать стоимость товаров, условия доставки, размер скидок и надежность продавцов, постоянно опасаясь упустить наиболее выгодный вариант. Дополнительное давление создают сообщения об ограниченном времени акции и количестве оставшихся товаров. В результате покупатель может испытывать раздражение, усталость и желание либо отказаться от приобретения, либо поскорее купить хоть что-нибудь. По словам Слободчиковой, тревожность усиливают экономическая нестабильность, страх столкнуться с мошенниками, негативный опыт прежних покупок и привычка сравнивать себя с окружающими.

Чтобы избежать эмоционального истощения, психолог рекомендует заранее составлять список необходимых покупок и определять доступный бюджет. По ее совету, допустимое отклонение от запланированной суммы лучше ограничить 20%. Перед оплатой стоит сделать небольшую паузу и назвать три аргумента в пользу приобретения и один против. Также специалист предлагает не пытаться сравнивать предложения сразу на десятках площадок, а сосредоточиться на ограниченном числе магазинов. Не менее важны полноценный сон, регулярное питание и отдых. Слободчикова подчеркнула, что участие в распродажах не является обязательным: человек вправе полностью игнорировать акции, если они вызывают напряжение. Главная задача — не позволять рекламному ажиотажу определять финансовые решения и эмоциональное состояние.