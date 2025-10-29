«Давайте мы Зюганову фамилию сменим». Споры о Сталинграде — почему горожане против возвращения названия?

В соцсетях жители Волгограда активно комментируют предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании города до Нового года, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, некоторые политики поддерживают инициативу о переименовании Волгограда на Сталинград. Периодически ведутся дискуссии о проведении референдума, чтобы местные жители могли высказать свое мнение. Одним из сторонников переименования выступает Геннадий Зюганов. Политик высказал мнение, что не стоит уточнять позицию местных жителей. Он занял позицию, согласно которой город можно переименовать до Нового года.

По данным издания, многие горожане негативно восприняли данное предложение. В Сети появилась рекомендация отправиться политику на заслуженную пенсию. Некоторые комментаторы отметили, что в настоящее время в стране есть много проблем. Важно решать их, а не отвлекать внимание населения на обсуждение не столь глобальных вопросов. Один из пользователей высказал мнение, что если и надо что-то возвращать, то жизнь по волгоградскому времени.

«А давайте мы Зюганову фамилию сменим, а его мнение спрашивать не будем»; «Пускай Москву переименовывает, а Волгоград трогать не надо», — написали комментаторы.

