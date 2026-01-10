«Давайте посмотрим правде в глаза»: Медведев обратился к европейским лидерам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х предупредил президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров, каким образом Россия может отреагировать на появление европейских или натовских войск на территории Украины, сообщило РИА Новости. К посту прикреплено видео, на котором зафиксирована работа комплекса «Орешника».

По информации издания, видео получено при помощи камер видеонаблюдения. Удар был нанесен ВС РФ по территории западной части Украины. Кроме комплекса «Орешника», военнослужащие России также применяли и другие ракеты. Боевое задание выполнили в январе.

Дмитрий Медведев в своем посте предположил, что правящие силы Запада заинтересованы в военных действиях. Он напомнил о позиции России, которую транслировали неоднократно: РФ не намерена соглашаться на появление иностранных войск на Украине.

По информации Медведева, французский лидер продолжает распространять информацию о появление европейских или натовских войск. Зампред Совбеза РФ, намекая на видео, предупредил о последствиях.

«Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите», — написал Медведев.

