Давшая совет о «гробовых» за мужа риелтор теперь работает уборщицей

В Томской области риелтор, которая призывала выходить замуж за участников спецоперации с целью получения финансовой выгоды, отбывает наказание, сообщила пресс-служба регионального УФССП по Томской области.

В ведомстве сообщили, что риелтор записала видео. В нем она рассказала женщинам, как можно приобрести недвижимость. Риелтор призывала выходить замуж за участников спецоперации, чтобы в случае их гибели рассчитывать на материальную компенсацию. По ее мнению, деньги можно потратить на сделку по купле квартиры.

В ведомстве отметили, что подобные заявления томички циничные. Видео подкаста стало поводом для привлечения сотрудников правоохранительных органов. Правоохранители дали юридическую оценку — возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. В рамках административного наказания девушке назначили 80 часов обязательных работ, которые предусмотрены законодательством РФ по инкриминируемой статье.

«В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, женщину обязали на протяжении четырех часов каждый день работать уборщицей в муниципальном предприятии, расположенном в городе Томске.

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