«Российская армия будет идти вперед»: Украина рискует потерять больше территорий, затягивая конфликт

Украина может потерять больше территорий, если Запад не согласится на базовые условия РФ по спецоперации. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Марков.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс в интервью ТАСС заявил, что Украина потеряет Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. Однако, как считает специалист Марков, на данный момент нельзя точно сказать, какие территории может потерять Киев.

«Никто не может точно сказать, какие территории потеряет Украина, если конфликт продолжится. Есть несколько очень неопределенных вещей. Первое — насколько российская армия нарастила производство вооружения, второе — сколько украинская экономика может производить дроны, третье — насколько сильное рабское терпение народа Украины от всего ужаса в стране», — отметил эксперт.

Также неизвестны возможности Запада по обострению ситуации на Украине, поскольку европейские страны были готовы направить войска в зону конфликта, напомнил политолог. Кроме того, нет понимания на текущий момент, когда все-таки обрушится украинский фронт.

«Все это факты, которые невозможно предсказать», — выразил мнение специалист.

Как отметил политолог, уверенность есть лишь в одном — Россия продолжит свое наступление вплоть до достижения первоначальных целей спецоперации на Украине.

«У России логика очень предсказуемая: российская армия будет идти вперед все время вплоть до того момента, когда Запад будет готов согласиться на российские базовые условия. Смысл которых — демилитаризация и денацификация Украины, а также прекращение политических репрессий против русского языка, русской культуры и русской идентичности. Как только это согласие будет, российская армия сразу останавливается. Если это согласие будет долго [добиваться], то Россия будет постепенно забирать территории», — заключил Марков.

Ранее стало известно, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам РФ.