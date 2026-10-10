«Даже не подозревал, что такое может произойти»: оленевод на Чукотке выжил после нападения медведя благодаря собаке

По данным издания, случай произошел на минувшей неделе. Бригада «Возрождение» держит стоянку в 250 километрах от села Конергино, относящегося к муниципальному округу Эгвекинот. Павел, так зовут оленевода, сидел на сопке, когда из ниоткуда появился хищник.

«Я сидел, биноклил. Слышу, собака гавкает, повернулся - медведь со склона выскочил и бежит, уже недалеко от меня... Я попытался убежать, а потом подумал: "Зачем убегать?". Остановился и решил принять удар на себя: что будет, то будет. Я не сопротивлялся, не стал махать руками, лег боком. Медведица вцепилась в бедро, двумя зубами прокусила, ни мышцы, ни кости не задела», — рассказал Павел.

Отогнать медведицу, по словам мужчины, помог пес. Причем никакой специальной подготовки у животного не было: оно уже не раз сталкивалось с косолапыми и само научилось их прогонять.

«Собака и прогнала медведицу от меня. (После нападения - ред.) она рядом была. Скорее всего, помогло и это, и то, что я не стал драться, руками махать», — говорит собеседник агентства.

По информации издания, сейчас Павел лечится и дожидается результатов анализов. Рану, а это два прокола от зубов, он описывает как затягивающуюся. Мужчина признался: медведей он видел неоднократно, порой с очень близкого расстояния, однако подобное нападение произошло с ним впервые.

«Они нападают, но это бывает весной, и то - когда голодные. Приходится брать оружие с собой в весенний период. Но трава вырастает, они переходят на нее и отстают. В этот раз я даже и не подозревал, что такое может произойти», — добавил он.

Ранее в Минэкологии Подмосковья сообщили, что около 20 обращений о следах медведей зафиксировали в регионе с начала 2026 года.